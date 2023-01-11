«Вагнеровцы» заблудились, штурмуя Соледар 11.01.2023, 9:58

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В Сети смеются над «доказательством» российской пропаганды о «прорыве».

При этом у них на заднем фоне находится не городская администрация, а Центр предоставления административных услуг - так называемый ЦНАП.

Он, что важно, находится совсем в другом конце города, между ними более 3 километров.

Пытается «Вагнер» намеренно обмануть общественность или наемники в ходе штурма «заблудились», неизвестно.

Сам ролик снят на фоне весьма интенсивной стрельбы. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

Примечательно, что некоторые наемники «Вагнера» в ходе боев за Соледар также переодеваются в форму ВСУ, пытаясь ввести в заблуждение украинских военных. ЧВК идет на всевозможные ухищрения, чтобы продвинуться.

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