«Вагнеровцы» заблудились, штурмуя Соледар
- 11.01.2023, 9:58
- 1,994
В Сети смеются над «доказательством» российской пропаганды о «прорыве».
При этом у них на заднем фоне находится не городская администрация, а Центр предоставления административных услуг - так называемый ЦНАП.
Он, что важно, находится совсем в другом конце города, между ними более 3 километров.
Пытается «Вагнер» намеренно обмануть общественность или наемники в ходе штурма «заблудились», неизвестно.
Сам ролик снят на фоне весьма интенсивной стрельбы. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.
Примечательно, что некоторые наемники «Вагнера» в ходе боев за Соледар также переодеваются в форму ВСУ, пытаясь ввести в заблуждение украинских военных. ЧВК идет на всевозможные ухищрения, чтобы продвинуться.