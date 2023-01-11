ВСУ готовят новые «Зябровки» для Лукашенко 7 11.01.2023, 14:40

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иллюстрационное фото

В случае вторжения в Украину с севера диктатор получит достойный ответ.

Периодическое перекидывание русскими оккупантами своих войск в Беларусь говорит о том, что они хотят в будущем получить новые боевые части.

Об этом сказал в интервью «Главреду» боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

«По состоянию на сейчас в Беларуси находится более 12 тысяч личного состава россиян. Они размещены в разных городах, от Витебска до Бреста. Это свидетельствует об их подготовке на полигонах вместе с белорусскими войсками, а также о формировании объединенных сил, которые должны стать боевой частью войск в будущем», - говорит он.

Но если русские оккупанты и их белорусские приспешники, считает Коваленко, решатся на удары по Украины, то командование ВСУ даст достойный ответ.

«Этого, конечно, хотелось бы. Но мы должны помнить август 2022 года, когда пуски с территории Беларуси осуществлялись, в частности, по Киевщине. Тогда работали С-300, плюс были пуски с «Зябровки». Правда, в «Зябровке» потом что-то взорвалось, после чего все прекратилось. То есть будет прямой ответ или скрытый, может ответить только командование ВСУ. Но понятно, что в случае прямого ответа мы поможем россиянам не оставить шансов белорусам отстраниться от прямого участия в войне», - говорит он.

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