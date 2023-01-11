Ад для «мобиков»: сколько «макеевок» организовали ВСУ 11.01.2023, 17:10

2,562

Полный список.

ВСУ в ночь с 31 декабря на 1 января разгромили базу оккупантов, которая находилась в здании ПТУ в Макеевке. Удары HIMARS пришлись прямо в здание, где собрались сотни «мобиков». Украинский «Стратком» сообщил о гибели 400 оккупантов, еще 300 получили ранения. Позже оказалось, что подобных «макеевок» было несколько,

Сайт Charter97.org собрал информацию о последних ударах ВСУ по крупным скоплениям оккупантов.

Шахтерск

2 января появилась информация об ударе ВСУ по расположению российских оккупантов в Шахтерске.

Пропагандистка Юлия Андриенко сообщила, что «прилет» произошел в ночь с пятницы 30 на субботу 31 декабря. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктов, расположенных поблизости. Было ликвидировано более 100 оккупантов.

Червонопоповка

Сами российские пропагандисты опубликовали информации о «макеевке» в Червонопоповке, которая находится в Луганской области.

В сообщениях российских пропагандистов фигурировала цифра «200 погибших».

Первомайск

Тажке украинские военные атаковали расположение российской ЧВК «Вагнера» во временно оккупированном РФ Первомайске Луганской области.

Захватчики заняли здание местной больницы, в связи с чем кремлевские пропагандисты заявили об ударе по якобы «гражданскому объекту», однако этому утверждению противоречит прибытие на место главаря наемников Евгения Пригожина, видео с которым было обнародовано в соцсетях.

Первомайск находится в нескольких десятках километрах от Бахмута Донецкой области, который уже больше полугода безуспешно штурмуют российские захватчики, основные силы которых состоят из завербованных ЧВК «Вагнера» заключенных.

Точное количество жертв оккупантов после удара РСЗО HIMARS не назвалось.

Токмак

3 января украинская артиллерия ударила по базе российских военных в оккупированном Токмаке Запорожской области. Как сообщало местное издание РИА Мелитополь, здание тубдиспансера, где находились захватчики, полностью разрушено. Тела оккупантов вывозили КАМАЗами

«Рашисты коварно заняли корпус туббольницы. Карма от ВСУ прилетела метко. Под завалами враги и остались. Сразу после взрывов место прилета оцепила псевдо-полиция. В разрушенное здание съехались пожарные, скорые, военная техника с краном для разбора завалов. Местные жители видели, как двухсотых в черных пакетах загружали в КамАЗы с красными крестами и вывозили. В Токмаке опять вонизм невыносим – в крематориях курят трупы рашистов», — сообщало издание.

Пологи

3 января стало известно, ВСУ разгромили базу оккупантов в Пологах Запорожской области.

Как сообщало местное издание «РИА-Мелитополь», удар пришелся в склад боеприпасов и расположение оккупантов.

«Детонация длилась более двух часов. Местные говорят трупов было столько, что россияне уже даже их не собирают», — говорилось в сообщении.

Чулаковка

3 января украинский Генштаб подтвердил успешное поражение скопления российских войск в Чулаковке Херсонской области в новогоднюю ночь.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулаковки Херсонской области.

Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными оккупантами.

Гавриловка Вторая

5 января Генштаб ВСУ сообщил об ударе по базе оккупантов в Гавриловке Второй. В месте скопления оккупантов в селе Херсонской области находилось до 1000 военных РФ.

«Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих», — сообщал Генштаб ВСУ.

Рубежное

8 января появилась информация об еще одной «макеевке».

В Луганской области было уничтожено место расположения российских оккупантов вместе с мобилизованными на войну в Украину.

Отмечается, что оккупанты располагались в общежитии медуниверситета. В результате взрыва ликвидированы 14 мобилизованных РФ.

«По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 «мобиков» оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно», — сказано в сообщении.

Лантраковка

О последнем на данный момент крупном ударе ВСУ по расположениям оккупантов стало известно 9 января.

Российские пропагандисты опубликовали кадры расположения оккупантов в селе Лантраковка Луганской области. Сообщается, что ВСУ ударили по захватчикам из РСЗО HIMARS.

Удар по оккупантам был нанесен в конце декабря. Российское командование согнало большое количество мобилизованных в одно здание.

По неподтвержденным данным, на месте были уничтожены больше полусотни оккупантов.

По данным Telegram-канала «Новости Вооруженных сил», было уничтожено 70 до 100 россиян. Тела оккупантов тайно вывезли, а военкорам было приказано молчать о происшествии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».