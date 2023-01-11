Суровикин больше не командует армией РФ в Украине 18 11.01.2023, 18:41

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Сергей Суровикин

На его место назначен Герасимов.

11 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил главу Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в Украине. Генерал Сергей Суровикин, который ранее занимал эту должность, теперь лишь заместитель Герасимова.

У командующего оккупационными войсками будут еще два зама — главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.

«Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск», — заявило Минобороны РФ.

Отметим, что Герасимова активно критиковал главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. В Сети даже появилось видео, как «вагнеровцы» оскорбляют экс-главу Генштаба РФ.

Как писал сайт Charter97.org, генерал-полковник Александр Лапин, которого обвиняют в сдаче Лимана, был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России.

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