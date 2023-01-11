ВСУ сбили российский вертолет и два разведывательных БПЛА 11.01.2023, 19:34

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты проводят наступательные действия на Бахмутском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины смогли уничтожить три склада боеприпасов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре. Угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути поставки украинских подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются.

Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает агрессию российской федерации, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Вместе с тем, российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Терны в Харьковской области, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожской области.

В Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ российской федерации с 09 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений выезда за границу граждан, пригодных к военной службе.

Украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три боеприпаса.

Кроме того, украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется.

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