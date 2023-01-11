Лукашенко обиделся на водителя автобуса, который писал ему о проблемах автопарка 5 11.01.2023, 21:37

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Михаил Сидоренко просил обратить внимание на условия труда и зарплаты.

В Брестском автопарке уволили директора, его заместителя и водителя, писавшего обращение к Лукашенко, сообщает «Белсат».

Водитель Михаил Сидоренко рассказывал о проблемах автопарка. Он записал обращение к Лукашенко, в котором просил обратить внимание на условия труда и зарплаты. Также мужчина сказал, что износ автобусов предприятия составляет 70%.

После этого уволили директора КУП «Брестский общественный транспорт» Игоря Царука, его заместителя Павла Забавского и самого водителя.

Кстати, Михаил Сидоренко известен в Бресте под ником «Бородач». Он снимает короткие видео, где рассказывает о проблемах автопарка. Кроме того, мужчина передавал информацию провластному блогеру Алексею Голикову.

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