Хоккеисты минского «Динамо» привели в ярость Лукашенко

Хоккеисты минского «Динамо» привели в ярость Лукашенко8
- 11.01.2023, 22:57
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Они потерпели дома седьмое поражение подряд.
Хоккеисты минского «Динамо» 11 января в рамках чемпионата КХЛ принимали дома «Куньлунь».
Игра закончилась со счетом 2:6 в пользу гостей. Форвард гостей Клиффорд Пу оформил хет-трик.
Это поражение стало седьмым подряд для столичной команды. Последний раз дома «Динамо» побеждало 24 ноября.
После 50 матчей команда занимает 9-ю строчку в Западной конференции, имея 48 очков. У минчан 19 побед и 31 поражение в сезоне.