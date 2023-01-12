В Беларуси запретили детскую обувь и одежду мировых брендов 7 12.01.2023, 15:39

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Продукция некоторых марок запрещена к ввозу и продаже в нашей стране.

В Беларуси запретили детскую обувь и одежду мировых брендов. Сообщается, что в реестр опасной продукции Госстандарта включены товары торговых марок Mango kids, Chicco и United Colores of Benetton.

Опасными для детей признаны брюки для дошкольников и платье школьной группы от бренда Mango kids, утепленную куртку для малышей от United Colors of Benetton, а также комбинезон и детские полуботинки от Chicco.

С 18 января вся указанная продукция запрещена к ввозу и продаже в нашей стране.

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