В Беларуси запретили детскую обувь и одежду мировых брендов7
- 12.01.2023, 15:39
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Продукция некоторых марок запрещена к ввозу и продаже в нашей стране.
В Беларуси запретили детскую обувь и одежду мировых брендов. Сообщается, что в реестр опасной продукции Госстандарта включены товары торговых марок Mango kids, Chicco и United Colores of Benetton.
Опасными для детей признаны брюки для дошкольников и платье школьной группы от бренда Mango kids, утепленную куртку для малышей от United Colors of Benetton, а также комбинезон и детские полуботинки от Chicco.
С 18 января вся указанная продукция запрещена к ввозу и продаже в нашей стране.