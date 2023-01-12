РФ освободила задержанного под Калининградом ветерана ВМС США 12.01.2023, 22:37

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Тейлор Дадли

Он находился в заключении почти год.

В России освободили из-под стражи 35-летнего ветерана военно-морского флота США Тейлора Дадли. Он находился в заключении почти год. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя семьи бывшего военнослужашего.

Американский посредник по обмену заключенными, экс-дипломат Билл Ричардсон подтвердил «РИА Новостям» освобождение задержанного в России гражданина США Дадли.

Дадли освободили в четверг, 12 января, на российско-польском пограничном переходе Багратионовск — Безледы. Сейчас он сопровождается командой Richardson Center домой вместе со своей матерью Шелли, добавил Ричардсон.

Он также признал участие Госдепартамента и посольств США в Москве и Варшаве в содействии освобождению Дадли.

«После шести месяцев интенсивной работы здорово видеть, что освобождение Тейлора Дадли произошло. Мы усердно работали над этим в Москве и Калининграде», — сказал Ричардсон CNN.

В России эту информацию официально пока не комментировали.

Дадли задержали в апреле прошлого года в Калининградской области во время перехода границы с Польшей. Он был в Польше на музыкальном фестивале. Зачем он пересек границу России — неизвестно.

Ранее о задержании Дадли не сообщалось публично, так как его семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении оставались частными, отмечает CNN.

Переговоры с Россией проводил Центр глобального взаимодействия Richardson Center, некоммерческая организация, основанная Ричардсоном. Бывший губернатор и дипломат долгое время работал над освобождением американцев, задержанных за границей. Его центр сыграл роль в освобождении Тревора Рида, гражданина США и бывшего морского пехотинца, задержанного в России прошлым летом.

Переговоры об освобождении Дадли, как отмечает телеканал, шли несколько месяцев. При этом власти США не считали задержание американца неправомерным.

Это уже второй американец за последние несколько месяцев, освобожденный из-под российского заключения. 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на заключенного в США россиянина Виктора Бута. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Однако несколько граждан США по-прежнему находятся под стражей в России, в том числе Пол Уилан, бывший морской пехотинец США. Его задержали в России в декабре 2018 года и приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. В США его заключение считают неправомерным.

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