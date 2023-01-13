В Беларуси запретили продавать крымскую кильку 13.01.2023, 11:51

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Что не так с консервой?

Гродненским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья была выявлена пищевая продукция, несоответствующая требованиям.

По результатам анализов опасными были признаны рыбные консервы в томатном соусе, изготовленные крымским ООО «Фортуна Крым».

Как сообщается, консервы не соответствует по маркировке — в результате проведенных испытаний в составе рыбных консервов обнаружен незаявленный изготовителем на маркировке консервант: бензойная кислота.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Беларуси запретили детскую обувь и одежду мировых брендов.

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