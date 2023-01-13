закрыть
13 января 2023, пятница, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать крымскую кильку

  • 13.01.2023, 11:51
  • 1,150
В Беларуси запретили продавать крымскую кильку

Что не так с консервой?

Гродненским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья была выявлена пищевая продукция, несоответствующая требованиям.

По результатам анализов опасными были признаны рыбные консервы в томатном соусе, изготовленные крымским ООО «Фортуна Крым».

Как сообщается, консервы не соответствует по маркировке — в результате проведенных испытаний в составе рыбных консервов обнаружен незаявленный изготовителем на маркировке консервант: бензойная кислота.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Беларуси запретили детскую обувь и одежду мировых брендов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип
Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар
В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин