Жители Киева проснулись от громких взрывов 14.01.2023, 8:37

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В ВСУ прокомментировали информацию о «наступлении» из Беларуси.

Утром в субботу, 14 января, жителей Киева и области насторожили громкие звуки взрывов, когда в регионе не была объявлена воздушная тревога. На этом фоне пророссийские ресурсы начали нагнетать обстановку, напоминая об угрозе наступления врага из Беларуси, однако в ВСУ украинцев предостерегли не поддаваться панике.

Начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Александр Павлюк (заверил https://t.me/Pavliuk_KSV/2766), что никаких наступательных действий врага с севера нет. Причину взрывов гражданам пообещали объяснить позже.

«Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и в области, российские ботофермы активно используют в качестве повода разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет», – заявил генерал-лейтенант.

Он добавил, что взрывы на Киевщине утром 14 января не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

«Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет сообщена отдельно», – добавил Павлюк.

Отметим, что о громких взрывах киевляне и жители населенных пунктов на окраине столицы заявили после 06:00 субботы. В то время в регионе и остальных областях, кроме нескольких на юге и востоке страны, не было объявлено о воздушной угрозе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на событие кратким комментарием.

«Спокойно», – написал он в своем Telegram-канале.

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