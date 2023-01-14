Мощные взрывы в Киеве: Россия атаковала город ракетами 3 14.01.2023, 11:05

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Оккупанты в качестве цели выбрали объект инфраструктуры.

Утром в субботу, 14 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога прозвучала сразу после громких звуков, напугавших жителей столицы Украины.

Сообщается о целой серии взрывов, передает УНИАН.

Воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена сразу после звуков, похожих на взрывы.

Глава Офиса президента Украины в своем Telegram-канале призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

В свою очередь в Киевской городской военной администрации сообщили, что российские оккупанты атаковали город ракетами.

При этом заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко уточнил, что оккупанты в качестве цели снова выбрали объект инфраструктуры.

«Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях!» - сообщил Тимошенко.

«Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!» - говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко.

Позже в КВГА подтвердили попадание в инфраструктурный объект.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обломках ракеты, которые упали на нежилое здание.

«В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет», - указал Кличко.

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