Взрывы в Киевской области: российские ракеты попали в жилые дома 4 14.01.2023, 11:45

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иллюстрационное фото

Стал известен масштаб разрушений.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Киеве и Киевской области с утра субботы, 14 января, прогремели взрывы. Есть попадание в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна», - рассказал он.

По его словам, предварительно информации о пострадавших нет.

«На месте работают экстренные службы», – добавил Тимошенко.

Как сообщалось, в одном из населенных пунктов Киевской области сегодня утром, 14 января, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

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