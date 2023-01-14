Взрывы в Киевской области: российские ракеты попали в жилые дома

Взрывы в Киевской области: российские ракеты попали в жилые дома4
- 14.01.2023, 11:45
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Стал известен масштаб разрушений.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Киеве и Киевской области с утра субботы, 14 января, прогремели взрывы. Есть попадание в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна», - рассказал он.
По его словам, предварительно информации о пострадавших нет.
«На месте работают экстренные службы», – добавил Тимошенко.
Как сообщалось, в одном из населенных пунктов Киевской области сегодня утром, 14 января, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.