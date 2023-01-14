Геращенко: Удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси 8 14.01.2023, 12:59

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Антон Геращенко

Ракеты летели по баллистической траектории, поэтому не были обнаружены ПВО.

Ракетный удар по Киеву в субботу, 14 января, был нанесен ракетами с баллистической траекторией.

«Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали», - цитирует спикера Воздушных сил Юрия Игната «Украинская правда».

По его словам, специалисты будут изучать по обломкам, какой именно тип ракет применил враг в субботу. Но очевидно, что это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С 300, летящие по баллистической траектории.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет, подчеркнул Игнат.

О том, что удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси рассказал также советник главы МВД Антон Геращенко.

«Удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси из района города Барановичи. Все это происходит с молчаливого согласия белорусского террориста Лукашенко, позволяющего использовать свою территорию кремлевским убийцам», - написал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

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