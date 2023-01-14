Россияне сбили свой БПЛА «Форпост», летевший бомбить Украину 14.01.2023, 15:51

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Обломки упали в Белгородской области.

Российская система противовоздушной обороны сбила свой же ударный БПЛА «Форпост», который летел бомбить Украину. Обломки упали на территории Белгородской области Российской Федерации.

- Сработала на отлично российская противовоздушная оборона, которая сбила свой БПЛА. Ценим такой подарок. Дроны этого типа не раз был и целью для нашей ПВО. «Форпост» был сбит на протяжении этой войны. Также были сбиты ударные БПЛА «Орион» и несколько иранских Mohajer, - рассказал спикер командования ВСУ Юрий Игнат.

При этом он отметил, что «Форпост» - это такой же многоцелевой БПЛА, как Bayraktar.

- Это такой же БПЛА, как Bayraktar. Это большой ударный комплекс, который может выполнять много задач от разведывательных и до ударных, поэтому машина ценная, и таких у них несколько. В основном целью нашей ПВО остается массово применяемый «Орлан 10» - аппарат оперативно-тактического назначения, который может залетать в глубь нашей страны. Это часто происходит во время ракетных ударов, которые наносят по критической инфраструктуре, - подытожил Игнат.

Напомним, утром в субботу, 14 января, в Киеве объявили воздушную тревогу после серии взрывов. Россияне атаковали столицу Украины ракетами. Их государство-террорист запускало с северного направления по баллистической траектории.

В Киевской военной городской администрации уточнили, что оккупанты попали в один из инфраструктурных объектов столицы.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена и в других областях, в частности Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Донецкой.

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