Под Угледаром украинские артиллеристы «усовершенствовали» работу САУ 14.01.2023, 16:17

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Натовские установки уничтожают позиции россиян под прикрытием «Иглы».

Вооруженные силы Украины уничтожили несколько единиц техники и до сотни российских солдат под Угледаром. После попыток прорыва на этот город в Донецкой области армейцам удалось унять наступления оккупантов. Не последнюю роль в этом сыграло оружие от международных партнеров. Артиллерийские установки, которые нам предоставляют страны Европы, прицельно крушат врага на всем Донбассе, говорится в материале ТСН.

В салоне артиллерийской самоходной установки не теплее, чем на улице, но в таких условиях бойцы выезжают для выполнения задания. Минусовая температура превратила в куски льда питьевую воду, инеем покрытые и снаряды, которыми вот-вот уже нужно будет стрелять по врагу. «Работаем стараемся быстро, потому что ясная погода. Противник всегда ведет воздушную разведку, применяет дронр-камикадзе как ланцет…» — говорят украинские бойцы.

Обычно в экипаже пушки четыре человека, но реалии современной войны заставляют быть изобретательными и рядом с артиллеристами стрелок с зенитным комплексом «Игла», который прикрывает небо над пушкой и ребятами. «На всякий случай, чтобы прикрыть, если будет какая-то цель — вражеский беспилотник, или вертолет, или самолет», — рассказывает военнослужащий.

Благодаря беспилотнику и планшету бойцы видят «фронт работ». «Мы видим прямую трансляцию. Когда работаем, мы не видим своей работы, здесь точки и корректоры, куда стрелять», — рассказывает командир.

Первый снаряд калибра 155 миллиметров, летящий в сторону врага – пристрелочный. Далее оператор беспилотника по закрытой связи уведомляет командира пушки, более четкие координаты. Артиллеристы отрабатывают по позициям россиян. Говорят, это плановую цели, потому что наша разведка уже несколько дней, как обнаружила эти вражеские окопы, и пора их уничтожить. За четыре выстрела – два из них прямиком в цель.

Так прицельно попадать по врагу украинским армейцам удается не только благодаря опыту, но и современным технологиям. То, что артиллеристы работают в связи с оператором беспилотника. Да и сама пушка, которая приехала в очередном пакете помощи Украине из Норвегии, стреляет далеко и метко. «Эта артустановка из семьи знаменитого Палладина. САУ, до сих пор стоящая на вооружении США и НАТО, теперь также воюет в Украине. Здесь на линии фронта артиллерийская война и самое преимущество в ней самое главное. А эта самоходка ее обеспечивает», – говорят бойцы.

Не только она, но и количество снарядов к ней. Лишь США с начала великой войны передали миллион снарядов разных типов, к этой пушки их целый ассортимент. «Очень большая модификация боеприпасов. Осколочный есть. Дистанционное минирование есть. Кассетные боеприпасы. Очень улучшается тем, что снаряды с дистанционным минированием, мы можем использовать по перехватам противника. Мы будем знать, что определенный участок местности мы можем заменить. Этим мы сохраняем жизнь солдат, которые раньше это вручную делали», — говорят военные.

Такие орудия в Украине ожидают еще несколько сотен, эти натовские пушки должны полностью заменить советские в наших вооруженных силах.

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