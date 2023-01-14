ВСУ захватили в плен «вагнеровцев» в женских сапогах 12 14.01.2023, 18:32

8,440

Обувь оккупанты украли в одном из домов.

Украинские воины захватили в плен группу «вагнеровцев» в женских сапогах. Направление, на котором наемники Евгения Пригожина попали в плен, не раскрывается.

Как отметили украинские воины, «элитные» наемники российской ЧВК воюют в женских сапогах, которые украли в одном из домов.

Пленные были молчаливыми во время общения с украинскими защитниками, ответив лишь на вопросы о личных данных и месте жительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».