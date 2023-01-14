ВСУ захватили в плен «вагнеровцев» в женских сапогах

ВСУ захватили в плен «вагнеровцев» в женских сапогах12
- 14.01.2023, 18:32
- 8,440
Обувь оккупанты украли в одном из домов.
Украинские воины захватили в плен группу «вагнеровцев» в женских сапогах. Направление, на котором наемники Евгения Пригожина попали в плен, не раскрывается.
Как отметили украинские воины, «элитные» наемники российской ЧВК воюют в женских сапогах, которые украли в одном из домов.
Пленные были молчаливыми во время общения с украинскими защитниками, ответив лишь на вопросы о личных данных и месте жительства.