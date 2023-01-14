Три захватывающих мини-сериала о врачах 2 14.01.2023, 19:41

Они отлично подойдут для просмотра на выходных.

Три крутых мини-сериала о врачах для просмотра на выходных. Подборку составили эксперты от медицины.

«Доверься мне» (2017)

Кэт – очень хорошая, высококвалифицированная медсестра с повышенным чувством справедливости, ответственности и уровнем эмпатии. Поэтому, когда в больнице Кэт вновь и вновь сталкивается с небрежным отношением к пациентам, она решает всерьез поднять этот вопрос перед руководством. Руководство, естественно, не обрадовалось и просто уволило Кэт, чтобы не выносить сор из избы.

В этот же вечер она оказывается на прощальной вечеринке лучшей подруги – врача, которая выходит замуж и уезжает в Новую Зеландию пасти овец. Случайно она видит в мусорном ведре все документы подруги: диплом об окончании университета, резюме, рекомендации с прежних мест работ. Оставшись без средств к существованию, с маленькой дочкой на руках и тянущим из нее деньги бывшим, Кэт решает присвоить себе личность подруги-врача. Она берет дочь, переезжает в маленький городок, где ее никто не знает, и устраивается на работу врачом в отделение неотложной помощи.

Кино – в прямом смысле слова «не оторваться», напряжение растет непрестанно. Тебе прямо передается животный страх героини – страх того, что она случайно убьет пациента, страх того, что ее вот-вот обязательно разоблачат.

Вместе с тем в сериале очень хорошо высвечены недостатки системы здравоохранения, некомпетентность врачей. И еще на самом-то деле большой вопрос: кто меньшее зло – высококвалифицированная, слишком хорошая в своем деле медицинская сестра или врач с дипломом о высшем образовании, который пьет на рабочем месте и которому плевать на пациентов?

Кстати, в сериале довольно достоверно показаны реальные будни отделения неотложной помощи. Есть второй сезон.

«Травма» (2018)

Дэн – мужчина из простой рабочей семьи, отец троих детей, на днях получивший известие о ближайшем сокращении. Джон, напротив, успешный хирург-травматолог, у него шикарный дом, жена-психиатр и планирующая тоже стать врачом 18-летняя дочь, в свободное время активно занимающаяся альпинизмом. Казалось бы, как жизни двух этих столь разных мужчин могут внезапно тесно переплестись? Помог трагический случай.

Однажды вечером 15-летнего сына Дэна привозят в клинику с ножевым ранением. Мальчик попадает в руки Джона, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удается – ребенок умирает. Безутешный отец не может смириться со смертью ребенка, тем более что в поведении хирурга он замечает много странностей. Дэн совершенно уверен в том, что хирург совершил врачебную ошибку, которая стоила жизни его ребенку. Не зная, кого обвинить в смерти сына, Дэн решает поближе присмотреться к жизни врача, разобраться с тем, могла ли иметь место врачебная ошибка. И он начинает преследовать Джона самым неожиданным образом.

Очень грустная история, которая помимо яркой иллюстрации того, что происходит с семьей после гибели ребенка, поднимает и непростые вопросы социальной несправедливости. Дэн считает себя неудачником, который родился не в той семье. У него нет работы и денег на адвокатов, из-за чего нет никаких шансов вступить в сложные судебные тяжбы с больницей. Доктор же, по его мнению, совершающий врачебные ошибки, не имеет права на такую шикарную жизнь. И вообще уже по факту своего существования он находится гораздо выше на социальной лестнице, больница стоит за него горой, с легкостью присылая Дэну в ответ на жалобы отписки о том, что в действиях врача не обнаружено никаких нарушений.

«Доктор Фостер» (2015)

Главная героиня – 37-летняя Джемма Фостер – терапевт, главный врач больницы маленького городка. Ведет прием пациентов с жалобами на боли в спине, бессонницу и симптомы простуды. Один из пациентов гуглит свои симптомы и приходит на прием с кучей распечаток из интернета, чтобы удобнее было спорить с врачом.

Помимо этого, у нее отличная семья: крепкий брак, входящий в подростковый возраст сын. Ничто не предвещало беды, пока однажды утром на шарфе вернувшегося с поздней рабочей встречи мужа Джемма не обнаруживает длинный светлый волос. Она понимает, что это ничего не значит, но зерно сомнения посеяно. Поселившийся внутри червячок хорошо выполняет свою работу: теперь она всегда настороже, все ее мысли посвящены возможной измене мужа.

Естественно, это не может не сказываться и на качестве ее работы. Коллеги чувствуют неладное. Параллельно в интернете на сайте «Узнай своего врача» в больших количествах начинают появляться негативные анонимные отзывы о Джемме. Докторку Фостер вызывают на беседу, намекая на то, что хоть онлайн-отзывы и анонимы, на пустом месте они, мол, все равно не возникают. Поэтому, возможно, вскоре встанет вопрос о временном отстранении ее от работы на период проведения проверки.

Стресс следует за стрессом; привычная, спокойная и счастливая жизнь Джеммы начинает рушиться со скоростью карточного домика. Она дошла до того, что выписывает пациентке транквилизаторы в обмен на услугу проследить за ее мужем. Скоро она узнает правду.

Здесь немного меньше медицины, чем в предыдущих сериалах, и вроде бы совсем нет крови, но как семейная драма просто отлично. Кроме того, очень хорошо показано, что врачи тоже люди, они тоже слетают с катушек, и ничто человеческое им не чуждо.

Есть второй сезон.

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