Defense Express: Удар по Киеву был нанесен новыми ракетами для С-400 из Зябровки 16.01.2023, 12:23

1,930

РФ бьет из Беларуси дальнобойными ракетами.

В субботу, 14 января, российские войска атаковали Киев новыми ракетами для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Издание Defence Express опубликовало фото обломков ракеты с индексом 48Н6ДМ. Это новая ракета для российского ЗРК С-400 с дальностью полета 230 километров и весом боевой части 180 килограмм.

Сообщается, что скорее всего, пусковым районом для пуска ракет 48Н6ДМ из С-400 является территория находящегося под Гомелем беларуского аэродрома «Зябровка», которая находится всего в 20 километрах от границы с Украиной. Именно этот аэродром в Беларуси уже официально фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

Доказанная дальность пуска 48Н6ДМ в роли ракеты «земля-земля» составляет от 230 километров. Эта зона поражения позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города, как Житомир, Ровно, Луцк и Львов.

Из-за использования россиянами ракет 5В55 с доказанной дальностью пуска по наземным целям в 120 км, все эти города не находились в зоне риска. 120 км с «белорусского направления» позволяло держать армии РФ в прицеле лишь города на условной линии Ковель-Сарны-Коростень.

C учетом последнего удара, а также то, что среди обломков ракет, которые враг применил еще в декабре также были найдены элементы ракет 48Н6ДМ, враг начал систематически использовать более новые и дальнобойные ракеты от С-400.

Важно отметить, что использование зенитных ракет для ударов по земле предполагает их пуск по баллистической траектории. И их перехват требует комплексов противоракетной обороны, таких как Patriot PAC3 с кинетическими перехватчиками MSE.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».