Как гродненская контрабандистка стала самой известной доносчицей в Беларуси 8 17.01.2023, 9:10

8,994

История «ябатьки» Бондаревой.

В массовые репрессии против белорусов, продолжающиеся с 2020 года, властями вовлечена заметная часть государственной машины. Преследованием людей за их политическую позицию занимаются даже учреждения и органы, предназначенные изначально совсем для других целей — например, ставшее печально известным Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Но за некоторыми случаями преследования белорусов стоят и «добровольные помощники» государственной репрессивной машины. Наверное, самая известная из их числа — Ольга Бондарева. Деятельность женщины привела на скамью подсудимых многих белорусов.

Журналисты «Зеркала» выяснили, кто она такая и как вышло, что государственные органы в своих действиях ориентируются на мировоззрение вчерашней контрабандистки.

До выборов — «уголовка» за контрабанду

Ольга Бондарева уклоняется от контактов с независимыми СМИ (запрос «Зеркала» об интервью женщина проигнорировала), поэтому информацию о ее жизни и деятельности до выборов 2020 года приходится брать из открытых источников. Известно, что ей 39−40 лет, она замужем. В 2020 году ее супруг жил и работал в Германии и поддерживал Лукашенко, из-за чего имел конфликты с коллегами-белорусами. Сама Ольга была безработной, что в некоторой степени объясняет наличие у нее свободного времени для нападок на белорусов с отличными от нее взглядами.

Во время одного из судебных процессов, возбужденных стараниями Бондаревой, стал известен интересный эпизод ее более ранней биографии. Оказывается, Бондарева привлекалась к уголовной ответственности за контрабанду сигарет в Польше. Эту информацию на суде в феврале 2021 года Ольга подтвердила лично. Возможно, тот случай сыграл роль в формировании мировоззрения Бондаревой, в котором полонофобия занимает далеко не последнее место.

Горячий 2020-й

В сентябре 2020 года, когда Беларусь была охвачена протестами против фальсификаций президентских выборов, Бондарева создала телеграм-канал «Инфоспецназа Гродно». Он стал частью провластного движения «Инфоспецназ», созданного бывшим сотрудником Главного разведывательного управления Вооруженных сил Беларуси и псевдоправозащитной организации «Системная правозащита» Дмитрием Беляковым для поддержки официальной пропаганды режима Лукашенко. Также Беляков известен как инициатор создания пророссийской партии «Единое отечество» (эта его инициатива не увенчалась успехом).

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину канал Бондаревой был переименован на модный среди пророссийских телеграм-каналов манер — то есть с использованием латинских букв Z и V, ставших символами поддержки российской агрессии. Теперь он называется «БондареVа. БеZ купюр», что свидетельствует о не только провластной, но и пророссийской позиции его создательницы. Впрочем, контент, одобряющий размещение авиации и ракет восточного соседа на территории Беларуси, появился на канале Бондаревой почти сразу после его создания — осенью 2020 года. Более того, себя и своих гродненских единомышленников, выступающих против протестовавших белорусов, в октябре 2020 года активистка прямо называла «русским народом». Одновременно канал не испытывал недостатка в антиукраинском контенте.

С 24 октября канал Бондаревой стал публиковать незаконные и оскорбляющие человеческое достоинство «покаянные видео», снимавшиеся белорусскими силовиками.

Публикуя откровенные фейки и оскорбления, Бондарева одновременно активничала в реальной жизни, а не только в виртуальной. Например, 27 сентября в целях поддержки Лукашенко она с единомышленниками, которых называла «ИнфоСпецНазёрами», организовала автопробег на линию Сталина. При этом под коротким видео с полупустой парковки в конечной точке маршрута с двумя десятками автомобилей под красно-зелеными государственными флагами зачем-то написала: «Порядка 150 машин!» Правда, уже в ходе очередного автопробега в Гродно 10 октября «Инфоспецназ» заметно урезал численность, радуясь, что вместо 11 заявленных автомобилей в нем якобы участвовало более 30 машин.

Еще одной акцией гродненского «Инфоспецназа» под руководством Бондаревой стал визит поддержки c красно-зелеными тортами к гродненскому ОМОНу. 14 октября активистка смогла собрать на мероприятии около 20 человек, включая несовершеннолетнего ребенка.

Отдельным направлением, на котором концентрировался «Инфоспецназ Гродно», была борьба с протестной символикой, в первую очередь — с историческим бело-красно-белым флагом Беларуси и лозунгом «Жыве Беларусь!». Бондарева с другими единомышленниками, не испытывавшими недостаток свободного времени, устраивали рейды по микрорайонам Гродно, сдирая не нравящуюся им символику и закрашивая ее.

Провластные активисты закрашивали надписи «ЦИК», «Будущее с Лукашенко», «ОНТ», «3%» на мусорных баках, перекрашивали стены и камни и срезали бело-красно-белые ленты с деревьев. При этом канал одобрительно высказывался о членах БРСМ, навязывавших на деревьях ленты другой окраски — почему-то такие действия Бонадрева вандализмом не считает.

Ближе к концу 2020-го в поле зрения Бондаревой попадали все более и более широкие круги белорусского общества. В частности в ноябре она выражала недовольство католическими и православными священнослужителями, которые в своих проповедях призывали молиться «за остановку насилия против граждан», «за изгнание чорта» и «за смерть сатаны» (орфография автора сохранена).

Затем Бондарева перешла к деятельности, которая в дальнейшем «прославила» ее на всю страну. С конца октября на ее канале появились посты с осуждением неугодных ей граждан и публикацией их персональных данных. А в ноябре она начала прямо писать о том, что собирает о протестующих «доказательную базу» для «наших органов правопорядка». Примерно в это же время Бондарева стала сообщать о результатах подобной деятельности. Одной из первых ее жертв стала гродненская пекарня «Любовь тортова», отказавшаяся печь красно-зеленые торты, которыми активистка собиралась угощать гродненских омоновцев. Абсолютно не стесняясь, Бондарева в посте о закрытии пекарни раскрыла незаконную схему такой работы, когда неугодная ей и властям предпринимательница лишилась возможности вести бизнес из-за своей общественной позиции, а формально — будто бы из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

30 октября Бондарева спровоцировала конфликт с жителем Гродно Вадимом Плавским, который вечером гулял по городу с ребенком и в сквере у улицы Огинского повесил на ограждение несколько белых лент. Бондарева сделала мужчине замечание, после чего, по ее словам, он ударил ее в лицо и бросил на землю. Активистка заявила, что удар Плавского сломал ей нос и привел к сотрясению мозга — но эти диагнозы не подтвердились судебно-медицинской экспертизой в ходе суда. Столкновение с лукашисткой обернулось для Плавского приговором в виде полутора лет лишения свободы по статье 339 УК РБ «Хулиганство». На свободу мужчина вышел год назад, 17 января 2022 года.

14 декабря 2020 года произошел еще один похожий инцидент с участием Бондаревой, которая со своим единомышленником закрашивала изображение бело-красно-белого флага. На этот раз замечание им сделал Василий Пилец. Бондарева и ее напарник утверждали, что Пилец толкнул их обоих и схватил за одежду. Суд Октябрьского района Гродно приговорил мужчину к одному году «домашней химии», но позднее этот приговор по протесту прокуратуры был ужесточен. Василий отбыл наказание в исправительном учреждении открытого типа в Волковыске и вышел на свободу 11 января 2022-го.

Новая роль — главный доносчик

Как указывалось выше, с октября-ноября 2020 года борьба Бондаревой против несогласных с властями белорусов перешла на новый уровень. Лукашистка принялась наносить точечные удары по конкретным организациям и людям, часто ломая их жизни и судьбы. Главным ее оружием стали доносы.

В январе 2021 года Бондарева вызвала милицию, обнаружив на подоконнике гродненского преподавателя Юрия Яроша гнома с историческим бело-красно-белым флагом. В дом к мужчине пришли силовики, разбирательство по делу о «митингующем гноме» длилось почти три месяца и было прекращено 9 апреля.

В марте 2021 года «Инфоспецназ» Бонадревой срезал бело-красные ленты с деревьев возле одного из гродненских детских садов. Работник учреждения (вероятно, сторож) сделал им замечание и вступил в словесную перепалку. Бондарева сняла инцидент на видео, позднее работник детского сада был уволен.

В том же месяце Бондарева обнаружила на выставке в гродненском «Центре городской жизни» портрет антисоветского подпольщика из Поставского района Евгения Жихаря. Против автора картины — известного белорусского художника Алеся Пушкина — было возбуждено уголовное дело «за реабилитацию нацизма». Художник на тот момент находился в Украине, но, узнав о возбуждении дела, все равно вернулся в Беларусь. Ценой сигнала, поданного Бондаревой, для Пушкина стал приговор, в соответствии с которым он получил пять лет колонии строгого режима. Политзаключенный отбывает наказание в колонии «Волчьи норы» в Ивацевичах.

В начале 2022 года лукашистка сообщила, что по ее обращению минская милиция проводит проверку в одном из магазинов Mark Formelle. На этот раз Бондаревой не понравились носки с изображением в виде рухнувшего на Немиге моста и с белорусскоязычными надписями.

Летом 2022 года Бондарева вела активную кампанию, пытаясь отменить концерты Филиппа Киркорова в Гродно и Минске. Российский исполнитель пришелся не по душе активистке по причине своей «низкой гражданской и социальной ответственности». Пытаясь не допустить выступления певца, поддержавшего, по ее мнению «Галкина и иных», Бонадрева пыталась собирать подписи против его концертов и обращалась в органы власти. В июле женщина признала поражение, сообщив, что «попытки оказались безуспешными: бабло и либералы пересилили морально-нравственные нормы». Впрочем, позднее концерты Киркорова в Минске и Гродно, которые намечались на конец ноября 2022 года, все равно были отменены.

В июле 2022 года Бондарева пыталась не допустить присвоения имени умершего в январе белорусского литературоведа и писателя Адама Мальдиса Островецкой районной библиотеке. Ушедший из жизни в январе 2022 года литератор, кавалер белорусского ордена Франциска Скорины, по мнению активистки был не достоин такой почести, а саму идею с присвоением библиотеки его имени Бондарева назвала «происками бчб-националистов». Чем завершилась история, до конца неясно: позднее управление культуры Гродненского облисполкома приняло решение «не убирать имя А. Мальдиса с библиотеки», но решение о присвоении учреждению имени Мальдиса также реализовано не было. Судя по сайту райисполкома, название остается прежним (то есть без упоминания ученого).

В августе 2022 года Бондаревой не понравились воздушные змеи в магазине

Тогда же стало известно, что Бондарева могла быть причастной к аресту экскурсовода и журналиста Игоря Хмары, а также директора турфирмы «Виаполь» Галины Потаевой. Призывы к властям «разобраться» с «Виаполем», сотрудники которого часто проводили экскурсии на белорусском языке и не придерживались официального взгляда на историю, лукашистка публиковала в своем телеграм-канале.

Осенью 2022 года Бондарева активно включилась в борьбу против одной из форм белорусской письменности — латинки, с помощью которой на протяжении последних лет производилась транслитерация названий населенных пунктов и улиц. Обосновывая необходимость борьбы с латинским алфавитом, использовавшимся для записи белорусского языка с XVI—XVII веков, Бондарева репостила в своем канале сообщения, в которых утверждается, что «беларуская мова» — «искусственный язык, созданный в начале 20 века поляками».

Постепенно деятельность гродненского «Инфоспецназа» распространяется на все новые и новые регионы Беларуси. В ноябре 2022 года мишенью для атаки Бондаревой стал частный музей Анатолия Белого в Старых Дорогах Минской области. Обнаружив уличную экспозицию с изображениями белорусских исторических деятелей, она потребовала убрать барельефы и бюсты Кастуся Калиновского, Натальи Арсеньевой, братьев Ивана и Антона Луцкевичей, Ларисы Гениюш. Для решения этой задачи активистке пришлось обратиться к районному идеологу Владимиру Девятене и председателю Постоянной комиссии по национальной безопасности Олегу Белоконеву.

Впрочем, главным центром приложения усилий Бондаревой все равно остается Гродно. В октябре 2022 года ее стараниями был отменен «сатанинский шабаш» — так активистка назвала вечеринку в честь Хэллоуина (который Бондарева почему-то называет «прославлением сатаны и другой нечести») в городском молодежном центре. Досталось и тату-студии «Храброе сердце», которая после доноса была вынуждена убрать праздничную фотозону возле своего входа.

В декабре 2022 года Бондаревой не понравился детский новогодний спектакль «Монстры на каникулах», поставленный в Гродненском городском центре культуры образцовым театром «Зефир». После 11 отыгранных представлений из-за доноса спектакль был закрыт, несмотря на то, что театр обращался за помощью к Лукашенко. Активистка же пошла дальше — результатом обращений Бондаревой и ее единомышленников стал запрет на использование зарубежных персонажей вроде человека-паука или хагги-вагги, несущих «пропаганду западных ценностей», при проведении новогодних детских праздников и других культурных мероприятий.

Наконец, в начале января 2023 года Бондарева вновь решила взяться за священников. Она донесла на минского православного священника Дионисия Коростелева из-за отслуженного им молебна «за воинов и защитников Украины». Клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был задержан, после чего появилось «покаянное» видео с ним.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».