Николая Статкевича снова поместили в ШИЗО 17.01.2023, 20:27

Николай Статкевич

У политзаключенного проблемы со здоровьем.

Одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича снова поместили в ШИЗО. Об этом сообщила его супруга Марина Адамович.

«Уже несколько раз после выписки из медсанчасти брали кровь из пальца на анализ. Насколько я понимаю, СОЭ остается повышенной. Сегодня сделали «контрольную» флюорографию, в том числе отдельный снимок правого легкого.

Обычная здесь ситуация – вскоре после болезни одна «рука» сажает его в ШИЗО, а потом в камеру с мокрым углом от потолка до низа, а вторая лечит от последствий.

P. S. Сейчас Николай снова в ШИЗО», – написала Марина Адамович.

Николай Статкевич был осужден по «делу Тихановского» на 14 лет лишения свободы, его обвинили в организации массовых беспорядков (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

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