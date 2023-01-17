Николая Статкевича снова поместили в ШИЗО
- 17.01.2023, 20:27
У политзаключенного проблемы со здоровьем.
Одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича снова поместили в ШИЗО. Об этом сообщила его супруга Марина Адамович.
«Уже несколько раз после выписки из медсанчасти брали кровь из пальца на анализ. Насколько я понимаю, СОЭ остается повышенной. Сегодня сделали «контрольную» флюорографию, в том числе отдельный снимок правого легкого.
Обычная здесь ситуация – вскоре после болезни одна «рука» сажает его в ШИЗО, а потом в камеру с мокрым углом от потолка до низа, а вторая лечит от последствий.
P. S. Сейчас Николай снова в ШИЗО», – написала Марина Адамович.
Николай Статкевич был осужден по «делу Тихановского» на 14 лет лишения свободы, его обвинили в организации массовых беспорядков (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).