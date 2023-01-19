На передовой линии фронта взбунтовались мобилизованные из Ярославской области РФ 19.01.2023, 8:48

Их хотят обвинить в дезертирстве из-за отступления по приказу командира.

В России разгорается новый скандал из-за бунта «мобиков». Ярославские мобилизованные рассказали, что отступили со своих позиций по приказу командира, но теперь их планируют обвинить в дезертирстве. Их жены передали видеообращение местному порталу «Про Город».

Мужчины сообщили, командир роты дал им приказ об отступлении с позиций из-за обстрелов танками и минометами. По их словам, командование мобилизованных не прикрывало, а теперь командир говорит, что не отдавал приказ отступать.

«У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено», — говорит один из 30 людей в военной форме на видео.

Он также сказал, что с самого начала мужчинам сказали, что они будут в теробороне, но «начиная от самого военкомата в Ярославской области их обманывали».

«По прибытию сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи», — сказал мужчина.

Днем ранее жены мобилизованных сообщили порталу, что готовят обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и военному прокурору Российской Федерации Валерию Петрову. Они требуют вернуть мобилизованных из горячих точек и наладить техническое оснащение.

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