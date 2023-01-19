Ровно и Житомир готовятся к нападению из Беларуси 1 19.01.2023, 14:31

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Границу «зашивают» окопами и заливают бетоном.

В Ровенской и Житомирской области военные усиленно готовятся к возможному наступлению из Беларуси.

РБК-Украина собрала все, что известно на сейчас.

Житомирская область

Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сейчас границу с Беларусью «зашивают» окопами и заливают бетоном.

«Руководители военного командования, областной администрации, пограничников, правоохранительных органов и граничащих с границей общин собрались в Олевске, чтобы проанализировать ход развития глубоко эшелонированной системы обороны на границе с Беларусью», - рассказал он в Telegram в четверг, 19 января, комментируя совместную инспекцию и межведомственное совещание, проведенные с заместителем командующего ОУВ «Волынь», бригадным генералом Василием Зубаничем на севере области.

По словам Бунечко, сейчас здесь продолжается строительство дополнительных линий обороны и монтаж фортификационных сооружений.

«Вместе с минными полями, противотанковыми рвами, другими физическими заграждениями на направлениях потенциального продвижения врага они должны создать для сил оккупантов адскую ловушку на украинском Полесье», - добавил глава региона.

Ровенская область

Глава региона Виталий Коваль уверяет – на украинско-белорусской границе все спокойно.

«Все 229 км границы Ровенской области с республикой Беларусь - контролируемые и насыщены нашими военными. Но на этом не останавливаемся. Продолжаем наращивать оборонные возможности. Строить инженерные, фортификационные сооружения», - отметил он.

Какая ситуация в Беларуси

Сегодня в Минобороны Беларуси заявили о так называемом «приведении в готовность подразделений артиллеристов». Решение приняли в рамках боевого согласования совместной с россиянами группировки войск.

16 января в Беларуси стартовали совместные с Россией авиационные учения. В связи с чем в Беларуси уже отмечается небольшое повышение активности авиации. При этом на местные аэродромы продолжают прибывать самолеты из РФ, которые могут свозить боеприпасы или снаряжение. Сегодня также в Беларуси также фиксируют активность вражеской российской авиации.

К тому же спутниковые снимки сервиса Planet Labs показали развертывание российских войск на одном из полигонов на севере Беларуси.

При этом, как сообщал сайт Charter97.org, Россия тайно перекидывает в Беларусь по железной дороге живую силу, используя для этого цистерны.

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