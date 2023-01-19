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На здании Слуцкого райисполкома установили новую систему оповещения населения при ЧС

  • 19.01.2023, 15:15
  • 1,406
На здании Слуцкого райисполкома установили новую систему оповещения населения при ЧС

Устройства появятся еще в двух местах.

В Слуцком районе устанавливают новую автоматизированную систему оповещения. Громкоговоритель появился на здании Слуцкого райисполкома. Такие устройства будут еще в двух местах, а сирена — на здании администрации Слуцкого рынка ОПС, пишет kurjer.info.

По информации госзакупки, срок установки объекта «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Слуцкого района Минской области» зона 1 — с 24 декабря 2022 года по 24 марта 2023 года.

Напомним, что сегодня в белорусских городах слышали звук взрыва.

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