Какие вирусы гуляют в Беларуси? 1 19.01.2023, 15:58

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Медики оценили ситуацию в стране на фоне новостей о «кракене».

Если бегло судить по новостям, коронавирус остался серьезной проблемой только в Китае, но это, конечно, не так. Люди по всему миру продолжают болеть. И особое внимание ВОЗ уделяет мутациям вируса — сейчас много говорят про «кракен». Это новый вариант все того же вируса омикрон.

Ученые думают, что «кракен» появился после заражения одного человека двумя разными линиями омикрона. Новый штамм не отличается от предыдущих мутаций вируса в том смысле, что к тяжелым заболеваниям он не приводит и протекает относительно легко. Главное отличие в том, что он может заражать уже переболевших ранними мутациями омикрона. А еще вирус быстро распространяется — благодаря улучшенной способности связываться с клетками человека и инфицировать их, пишет onliner.by.

Обнаружили «кракен» осенью прошлого года — и сейчас он активно распространяется в США, Великобритании, Австрии, Дании, Канаде, Израиле и Германии.

В Беларуси случаев заражения «кракеном» пока не было, официально заявили в Минздраве, ссылаясь на данные РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

А какие вирусы гуляют? Естественно, никуда не исчезли уже знакомые белорусам разновидности омикрона, но коронавирус «на очень низкой активности». Больше всего мы рискуем сейчас подхватить грипп — на его долю приходится более 80% заражений. Самые распространенные разновидности гриппа — это А(H1N1)pdm09, вирус гриппа B и А(H3N2).

Как и всегда, нас испытывают на прочность респираторные вирусы — это РС-вирусы (чаще вызывают инфекции нижних дыхательных путей), метапневмовирусы (вызывают ОРВИ, чаще у детей), риновирусы (обычно поражают слизистую оболочку носа).

А теперь вернемся к этому странному «кракену» — вы же испугались немного, верно? Если начнете выискивать у себя симптомы вируса, самому диагноз поставить вряд ли получится. Симптоматика похожа на предыдущие мутации омикрона, поэтому точку сможет поставить только лабораторная диагностика. И самое главное: в ВОЗ пока нет оснований считать этот подвариант вируса более вредоносным.

Вот что ощущают те, кто болеет:

боль в горле,

насморк,

заложенность носа,

кашель,

головную боль,

боль в мышцах и суставах,

потерю вкуса или запаха,

усталость, температуру или озноб.

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