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Литва передаст Украине два вертолета Mi-8 и зенитные установки L-70

  • 19.01.2023, 19:43
  • 1,074
Литва передаст Украине два вертолета Mi-8 и зенитные установки L-70

Общая сумма пакета военной помощи составит около 125 млн евро.

Украина получит от Литвы два вертолета Mi-8 и зенитные установки L-70 в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

«Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый летальный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8», - написал он.

По его словам, общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 млн евро.

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