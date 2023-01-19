Литва передаст Украине два вертолета Mi-8 и зенитные установки L-70
- 19.01.2023, 19:43
- 1,074
Общая сумма пакета военной помощи составит около 125 млн евро.
Украина получит от Литвы два вертолета Mi-8 и зенитные установки L-70 в рамках нового пакета военной помощи.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
«Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый летальный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8», - написал он.
По его словам, общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 млн евро.