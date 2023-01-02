Российские власти заявили, что украинский беспилотник атаковал энергообъекты в Брянской области

Российские власти заявили, что украинский беспилотник атаковал энергообъекты в Брянской области1
- 2.01.2023, 8:44
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Украина не комментирует взрывы.
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке объекта энергоснабжения в Климовском районе 2 января. Российский чиновник заявил, что атаку совершил украинских беспилотник.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Сегодня утром украинским БПЛА была совершена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - написал он.
В поселке, по словам российского чиновника, отсутствует электричество. При этом Богомаз не отметил, о каком самом поселке идет речь.
Украина никак не комментирует взрывы на территории РФ.
Ранее сайт Charter97.org писал о взрывах на российской авиабазе в Воронеже.