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Российские власти заявили, что украинский беспилотник атаковал энергообъекты в Брянской области

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  • 2.01.2023, 8:44
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Российские власти заявили, что украинский беспилотник атаковал энергообъекты в Брянской области

Украина не комментирует взрывы.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке объекта энергоснабжения в Климовском районе 2 января. Российский чиновник заявил, что атаку совершил украинских беспилотник.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Сегодня утром украинским БПЛА была совершена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - написал он.

В поселке, по словам российского чиновника, отсутствует электричество. При этом Богомаз не отметил, о каком самом поселке идет речь.

Украина никак не комментирует взрывы на территории РФ.

Ранее сайт Charter97.org писал о взрывах на российской авиабазе в Воронеже.

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