Как в Минске две недели судят Нобелевского лауреата 1 20.01.2023, 12:17

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«Дело Вясны» рассматривают в ускоренном режиме.

В суде Ленинского района Минска продолжается процесс по «делу Вясны». На этой неделе заседания проходят каждый день — дело рассматривают в ускоренном режиме. По ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок») судят председателя правозащитного центра «Вясна» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича.

В рамках этого процесса также заочно судят правозащитника Дмитрия Соловьева, который был вынужден покинуть Беларусь из-за уголовного преследования. Политзаключенные правозащитники, которые содержатся под стражей с 14 июля 2021 года, не признали вину — их допрос состоится после изучения письменных материалов дела. «Вясна» рассказывает, как прошли восьмое, девятое и десятое судебные заседания и что нового по делу против политзаключенных.

До 27 томов в день — ускоренные темпы рассмотрения уголовного дела

На судебных заседаниях продолжают зачитывать материалы дела — их 283 тома по 300 страниц. На суде уже озвучили 60 томов дела. За первые заседания озвучили 18 томов; на восьмом заседании, 17 января, — 27 томов; а 18 и 19 января исследовали 15 томов уголовного дела.

В ходе десятого заседания озвучивали информацию с электронных носителей, извлеченных у Владимира Лабковича во время обысков, а также его переписки в мессенджерах. Кроме того, 19 января озвучили еще один протокол допроса правозащитницы Елены Лаптенок, которую также задерживали 14 июля 2021 года с другими вясновцами. Вопросы касались совместного правозащитного проекта с газетой «Народная Воля». Один протокол допроса Елены уже оглашался на втором судебном заседании по «делу Вясны».

Изучение письменных материалов дела продолжается. Следующее заседание было назначено на 20 января на 10:30.

Валентин Стефанович: «Я не сдамся никогда»

Недавно, во время суда, Валентин Стефанович прислал письмо на волю. Правозащитник отметил, что судебное разбирательство по делу происходит в ускоренном режиме, и, очевидно, это не решение судьи. Валентин кратко прокомментировал процесс:

«Я очень сильным себя чувствую сейчас. Я не сдамся никогда. Я их не боюсь. Верю, что скоро мы все увидимся и обнимемся».

«К качеству доказательств возникают вопросы как у адвокатов, так и у самих обвиняемых»

- Обвинения правозащитников строятся на основании конфискованных документов в виде расписок, банковских выписок о движении денежных средств, договоров подряда и перепоручения, проектных заявок, показаний свидетелей и выемки переписки в мессенджерах. К «качеству» приводимых государственным обвинителем доказательств периодически возникают вопросы как у адвокатов, так и у самих обвиняемых. Адвокаты акцентируют внимание суда и обвинения на том, что в ряде документов не содержится официального перевода на язык уголовного процесса. Государственный обвинитель ответил на это, что якобы в следующих томах уголовного дела заверенный официальный перевод будет предоставлен и оглашен.

Активную позицию собственной защиты осуществляет Алесь Беляцкий. Председатель «Вясны» акцентирует внимание на том, что на целом массиве конфискованных договоров с «Pavasaris» отсутствует подпись второй стороны — директора, а с бухгалтерской точки зрения такие документы являются ничтожными. Алесь Беляцкий обращает внимание на то, что ряд документов относится к периоду, который не вменяется им в вину по статье о финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», — рассказывал слушатель.

Свидетелям по «делу Вясны» суд рассылал подготовленные заявления о неявке на суд

В ходе следствия было допрошено порядка 100 свидетелей, но на сам суд вызвали всего несколько человек: главных редакторов газет «Народная Воля» и «Свободные новости плюс», сотрудников таможенной службы, несколько правозащитников из регионов. Также зачитали данные в ходе следствия показания еще нескольких правозащитников и главного редактора «Новага Часу», а также двух засекреченных свидетелей с измененными фамилиями.

Остальные свидетели в суд не явились. На процессе заявили, что они прислали заявления о рассмотрении дела без их участия. В основном, они ссылались на отсутствие средств на дорогу, на наличие несовершеннолетних детей, на состояние здоровья. Но адвокаты правозащитников выступили против зачитывания показаний, поскольку заявленные причины не являются исключающими возможность их присутствия. Защитники вясновцев заметили, что заявления написаны как под копирку, и странно, что у всех людей нет денег, хотя все они находятся в Беларуси. Документов, подтверждающих плохое самочувствие, свидетели не предоставили. Адвокат заметила, что это лишает обвиняемых права на защиту, поскольку они лишаются возможности задать дополнительные вопросы. Еще одна адвокат заметила, что свидетелей на суд можно доставить и принудительно. Но, несмотря на возражения адвокатов, суд признал уважительными причины неявки свидетелей и решил зачитать их показания, данные в ходе следствия.

Позже выяснилось, что такие шаблоны действительно были. Правозащитникам передали бланк заявления о неявке, которые суд рассылал свидетелям. Согласно подготовленному ответу, свидетель просил слушать уголовное дело в свое отсутствие, поскольку он «в полном объеме поддерживает данные ранее показания». Это говорит о том, что суд изначально не был заинтересован в допросе свидетелей по «делу Вясны». Это сделано для того, чтобы правозащитники и их защитники не могли задать уточняющие вопросы либо чтобы не раскрылись противоречия в показаниях.

Политзаключенные нуждаются в нашей солидарности! Поддержите их письмами, посылками и денежными переводами: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Александру Викторовичу Беляцкому, Валентину Константиновичу Стефановичу, Владимиру Николаевичу Лабковичу.

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