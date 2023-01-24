Белорусские силовики пожаловались, что украинские военные украли пограничный знак

Белорусские силовики пожаловались, что украинские военные украли пограничный знак13
- 24.01.2023, 8:49
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Его якобы выломали и вынесли на территорию Украины.
На госТВ снова жалуются на украинских пограничников. На этот раз они якобы выломали и унесли белорусский пограничный знак на территорию Украины.
Лукашисты завели уголовное дело по статье 339 ч. 1 Уголовного кодекса Беларуси («хулиганство»).
На госТВ также рассказали, что с украинской территории в знак якобы метали самодельное копье с крюком. В нем также показали флаг Украинской повстанческой армии рядом с государственным флагом Украины.
«Правый сектор, украинские националисты, бандеровцы — вот кто сегодня реально стоит на границе», — заявили на госТВ.
Ранее сайт Charter97.org писал, что белорусские силовики жаловались на «неприличные жесты» со стороны украинских пограничников.