Белорусские силовики пожаловались, что украинские военные украли пограничный знак 13 24.01.2023, 8:49

3,956

Его якобы выломали и вынесли на территорию Украины.

На госТВ снова жалуются на украинских пограничников. На этот раз они якобы выломали и унесли белорусский пограничный знак на территорию Украины.

Лукашисты завели уголовное дело по статье 339 ч. 1 Уголовного кодекса Беларуси («хулиганство»).

На госТВ также рассказали, что с украинской территории в знак якобы метали самодельное копье с крюком. В нем также показали флаг Украинской повстанческой армии рядом с государственным флагом Украины.

«Правый сектор, украинские националисты, бандеровцы — вот кто сегодня реально стоит на границе», — заявили на госТВ.

Ранее сайт Charter97.org писал, что белорусские силовики жаловались на «неприличные жесты» со стороны украинских пограничников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».