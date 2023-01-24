закрыть
24 января 2023, вторник, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские силовики пожаловались, что украинские военные украли пограничный знак

13
  • 24.01.2023, 8:49
  • 3,956
Белорусские силовики пожаловались, что украинские военные украли пограничный знак

Его якобы выломали и вынесли на территорию Украины.

На госТВ снова жалуются на украинских пограничников. На этот раз они якобы выломали и унесли белорусский пограничный знак на территорию Украины.

Лукашисты завели уголовное дело по статье 339 ч. 1 Уголовного кодекса Беларуси («хулиганство»).

На госТВ также рассказали, что с украинской территории в знак якобы метали самодельное копье с крюком. В нем также показали флаг Украинской повстанческой армии рядом с государственным флагом Украины.

«Правый сектор, украинские националисты, бандеровцы — вот кто сегодня реально стоит на границе», — заявили на госТВ.

Ранее сайт Charter97.org писал, что белорусские силовики жаловались на «неприличные жесты» со стороны украинских пограничников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов