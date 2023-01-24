Украинский полковник: Лукашенко могут убрать в любой момент 5 24.01.2023, 12:40

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Диктатор находится в невероятно сложной ситуации.

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник в эфире ТСН прокомментировал последние заявления Лукашенко о войне в Украине:

— Мне кажется, что внутренняя ситуация у Лукашенко невероятно сложная. Он нелегален и нелегитимен со всех точек зрения. Беларусь, по большому счету, находится в состоянии войны против Украины.

Тяжелые ракетные удары: последний — в сторону Киева был нанесен с их стороны, а прежде были неоднократные пуски «Искандеров» в сторону Западной Украины, моего родного Львова... Лукашенко отчаянно бьется за свою жизнь?..

Да, он прекрасно осознает, что Путин может убрать его в любой момент. Чем это все закончится, сказать невероятно трудно.

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