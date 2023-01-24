Есть четкий план: МИД Украины заявил о готовности к возможному обострению со стороны Беларуси

Есть четкий план: МИД Украины заявил о готовности к возможному обострению со стороны Беларуси1
- 24.01.2023, 15:03
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Россия всячески пытается втянуть белорусских военных в непосредственную войну.
Украина подготовлена к возможному усилению угрозы со стороны Беларуси. У правительства и военных на этот случай четкий план действий.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
При этом он отметил, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в непосредственную войну.
«Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси», - заявил Николенко.
По его словам, Украина готова к любому развитию событий и будет действовать исключительно, реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.
«Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси», - отметил Николенко.
Как ранее писал сайт Charter97.org, украинский полковник Петр Черник заявил, что Лукашенко могут убрать в любой момент.