В Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ

В Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ4
- 24.01.2023, 20:13
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Фотофакт.
Бойцы мариупольского сопротивления показали последствия подорванного внедорожника в котором находились военные Российской Федерации.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«По подтвержденной информации было ликвидировано три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам — терроризм и экстремизм», - заявил Андрющенко.
По его словам, руководство Москвы факт подобной атаки Сопротивления для местных жителей объяснил, как «бандитские разборки».
«Ибо назвать очередным разминированием кульбит взорванного внедорожника с россиянами внутри как-то не комильфо», - добавил советник мэра Мариуполя.