В Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ 4 24.01.2023, 20:13

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Фотофакт.

Бойцы мариупольского сопротивления показали последствия подорванного внедорожника в котором находились военные Российской Федерации.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«По подтвержденной информации было ликвидировано три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам — терроризм и экстремизм», - заявил Андрющенко.

По его словам, руководство Москвы факт подобной атаки Сопротивления для местных жителей объяснил, как «бандитские разборки».

«Ибо назвать очередным разминированием кульбит взорванного внедорожника с россиянами внутри как-то не комильфо», - добавил советник мэра Мариуполя.

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