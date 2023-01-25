NYT: Залужный передал на нужды ВСУ миллион долларов наследства от семьи из США 5 25.01.2023, 8:11

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Валерий Залужный

Информацию подтвердили в пресс-службе украинского военного ведомства.

Главнокомандующий украинской армии, генерал Валерий Залужный сделал большой благотворительный взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Он пожертвовал 1 млн долларов, которые получил как наследство.

Об этом написало The New York Times в статье, рассказывающей о том, как украинцы донатят свои деньги армии. Издание заявило, что крупное пожертвование со стороны Залужного подтвердили в пресс-службе украинского военного ведомства.

По данным NYT, 1 млн долларов наследства генералу достались от покойного американца украинского происхождения Григория Степанца. Семья последнего сообщила об этом журналистам.

Все эти деньги главнокомандующий отдал на нужды ВСУ в январе-2023.

В NYT отметили: украинцы финансируют свою армию через налоги, но также совершают индивидуальные пожертвования. К помощи Силам обороны присоединился и бизнес. После начала полномасштабного вторжения волонтерство в Украине активизировалось.

«По данным НБУ, за прошлый год 22,3 миллиарда гривен или около 500 миллионов долларов были пожертвованы непосредственно на нужды армии предприятиями и частными лицами. Эта сумма значительно превысила благотворительные взносы внутри Украины на гуманитарную помощь, которые составили 920 миллионов гривен или 20 миллионов долларов», – рассказало американское издание.

Помимо этого, миллионы гривен для военных собирают неправительственные организации. Они также являются значительным источником поддержки ВСУ, отметили в медиа.

Позже на своей странице в Facebook украинская журналистка Татьяна Даниленко раскрыла детали о Степанце, который завещал деньги Залужному. Это украинец из диаспоры 1938 года рождения, которого в свое время преследовал Комитет государственной безопасности.

«Сам из Винницы, но окончил Московский Ломоносов. По образованию математик, химик. Работал в Москве в научно-исследовательском институте. Но подписал письмо в поддержку диссидентов и вылетел из НИИ, был преследован КГБ», – рассказала она.

В итоге Степанец эмигрировал в США, где работал в Microsoft разработчиком программного обеспечения.

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