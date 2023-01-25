Мощный взрыв в Мариуполе: уничтожена казарма с 200 оккупантами 2 25.01.2023, 8:33

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архивное фото

За несколько часов до этого украинские партизаны нанесли еще несколько ударов по военным РФ.

Вечером 24 января в Мариуполе произошел мощный взрыв в казарме с 200 российскими оккупантами. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на место прибыли много «скорых» и «чрезвычайников».

«Мариуполь. Хлопок. Сегодня примерно в 18-00 посетил именно казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского сопротивления», – говорится в заявлении чиновника.

Он отметил, что на месте инцидента все охвачено дымом. Туда прибыли немало «скорых» и работники «МЧС» оккупантов.

«В этой казарме базировалось 200+ оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока не возможно, но что они есть и немаленькие — вне всякого сомнения», — сообщил Андрющенко.

Он отметил, что это – только начало и «далее будет больше».

За несколько часов до этого раздался взрыв еще в одной точке неподалеку – в направлении Кальмиусского отделения полиции. Андрющенко предположил, что это была первая попытка украинских Сил сопротивления ударить по оккупантам.

Накануне, указывает чиновник, украинские партизаны напомнили оккупантам о приближении ВСУ - соответствующая надпись появилась на взорвавшейся сегодня стене казармы.

Отметим, от точки взрыва до ближайших позиций ВСУ – около 85 км.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Мариуполе были ликвидированы трое офицеров РФ.

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