Лукашенко внезапно улетел из Беларуси 25 25.01.2023, 11:30

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Его самолет взял курс на Объединенные Арабские Эмираты.

Александр Лукашенко 25 января решил улететь в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе диктатора.

Ранее эти визиты не анонсировали. Информация о том, что Лукашенко вылетел в ОАЭ появилась почти в 11 утра.

По информации пресс-службы, Лукашенко полетел в страны «по приглашению» их руководства. Он должен провести в ОАЭ и Зимбабве «ряд и переговоров».

Больше подробностей пока нет.

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