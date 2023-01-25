Лукашенко внезапно улетел из Беларуси

Лукашенко внезапно улетел из Беларуси25
- 25.01.2023, 11:30
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Его самолет взял курс на Объединенные Арабские Эмираты.
Александр Лукашенко 25 января решил улететь в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе диктатора.
Ранее эти визиты не анонсировали. Информация о том, что Лукашенко вылетел в ОАЭ появилась почти в 11 утра.
По информации пресс-службы, Лукашенко полетел в страны «по приглашению» их руководства. Он должен провести в ОАЭ и Зимбабве «ряд и переговоров».
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