Bloomberg: ЕС готовит новые жесткие санкции против Лукашенко

Bloomberg: ЕС готовит новые жесткие санкции против Лукашенко4
- 27.01.2023, 8:23
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В пакет войдут беспрецедентные по силе ограничения.
Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении режима в Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, ЕС предложил новый пакет широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.
«Предложенные меры приведут Минск к соблюдению многих пакетов санкций, ранее введенных ЕС в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны», - пишет издание.
Предлагаемые меры включают:
запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;
санкции в отношении закупки нефти, угля, стальной продукции и золота;
торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;
меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны, а также ключевым источникам доходов.
Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.