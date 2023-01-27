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Bloomberg: ЕС готовит новые жесткие санкции против Лукашенко

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  • 27.01.2023, 8:23
  • 8,146
Bloomberg: ЕС готовит новые жесткие санкции против Лукашенко

В пакет войдут беспрецедентные по силе ограничения.

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении режима в Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, ЕС предложил новый пакет широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.

«Предложенные меры приведут Минск к соблюдению многих пакетов санкций, ранее введенных ЕС в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны», - пишет издание.

Предлагаемые меры включают:

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;

санкции в отношении закупки нефти, угля, стальной продукции и золота;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;

меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны, а также ключевым источникам доходов.

Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.

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