В чат-рулетке дальнобойщик провоцирует белорусов и сдает их силовикам

В чат-рулетке дальнобойщик провоцирует белорусов и сдает их силовикам6
- 27.01.2023, 12:04
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Данные о нем переданы властям Польши.
Стало известно о провокаторе из Полесья Юрии Комаре, который в чат-рулетке (сервис, где можно общаться через веб-камеру со случайными собеседниками — прим.) выводит белорусов на жесткие высказывания о режиме и российской агрессии, выдавая себя за украинца.
Видео Комар записывает, а затем выкладывает на своем YouTube-канале. Уже известно несколько случаев, когда провокации дальнобойщика привели к задержанию беседовавших с ним белорусов силовиками.
Стало известно, что Юрий Комар работает в фирме, которая зарегистрирована в Белостоке. Он осуществляет грузоперевозки из Китая, РФ и РБ в страны Европейского союза. Долей в уставном фонде фирмы владеет известный как в Беларуси, так и в России бизнесмен, а также другие граждане РФ. Данные о нем переданы властям Польши.
Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации.