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В чат-рулетке дальнобойщик провоцирует белорусов и сдает их силовикам

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  • 27.01.2023, 12:04
  • 1,702
В чат-рулетке дальнобойщик провоцирует белорусов и сдает их силовикам

Данные о нем переданы властям Польши.

Стало известно о провокаторе из Полесья Юрии Комаре, который в чат-рулетке (сервис, где можно общаться через веб-камеру со случайными собеседниками — прим.) выводит белорусов на жесткие высказывания о режиме и российской агрессии, выдавая себя за украинца.

Видео Комар записывает, а затем выкладывает на своем YouTube-канале. Уже известно несколько случаев, когда провокации дальнобойщика привели к задержанию беседовавших с ним белорусов силовиками.

Стало известно, что Юрий Комар работает в фирме, которая зарегистрирована в Белостоке. Он осуществляет грузоперевозки из Китая, РФ и РБ в страны Европейского союза. Долей в уставном фонде фирмы владеет известный как в Беларуси, так и в России бизнесмен, а также другие граждане РФ. Данные о нем переданы властям Польши.

Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации.

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