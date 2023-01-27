Британское СМИ высмеяло комплексы Путина 12 27.01.2023, 12:10

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Глава Кремля пришел на встречу со студентами в обуви на высокой платформе.

Глава Кремля Владимир Путин пришел на встречу со студентами Московского государственного университета в обуви на высокой платформе.

Британское СМИ Sky News обратило на это внимание и выразило мнение, что российский диктатор комплексует из-за невысокого роста:

— После опубликования Кремлем официального изображения некоторые наблюдательные комментаторы заметили, что лидер выбрал пару обуви, которая, казалось, прибавила ему примерно дюйм роста.

Примечательно, что Путина фотографировали снизу, чтобы глава Кремля выглядел выше.

Ранее сайт Charter97.org писал, чем может быть болен Путин.

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