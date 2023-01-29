Al Arabia: Израиль начал военную операцию в Иране
- 29.01.2023, 9:03
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Атакованы военные и стратегические объекты.
В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана.
Об этом сообщает Al Arabia.
Как сообщал сайт Charter97.org, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан, а также военных объектах в городе Хой, на нефтехимическом заводе в городе Азершехр и Кередж, провинция Альборз.
СМИ сообщают, что ночью были атакованы следующие военные и стратегические объекты в Иране:
مصادر إعلامية إسرائيلية تتحدث عن عملية في الداخل الإيراني #العربية pic.twitter.com/ptAFdbZyWF— العربية (@AlArabiya) January 28, 2023
- Штаб-квартира «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР)
الدفاع الإيرانية تعترف بهجوم المسيرات على مصنع الذخيرة وتقول إن الدفاعات الجوية تصدت لها— العربية (@AlArabiya) January 28, 2023
#العربية pic.twitter.com/LPMaqvNnWC
- База спецназа КСИР «Аль Кудс»
- Центр производства боеприпасов и БПЛА
- Нефтеперерабатывающий завод
- Завод по производству оружия
- Военная база в Хамадане
- Военная база в Кередже.
Al Arabia заявляет, что Израиль начал военную операцию в Иране.
Официального сообщения от властей Израиля на эту тему не было.