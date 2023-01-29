Al Arabia: Израиль начал военную операцию в Иране 29.01.2023, 9:03

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Атакованы военные и стратегические объекты.

В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана.

Об этом сообщает Al Arabia.

Как сообщал сайт Charter97.org, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан, а также военных объектах в городе Хой, на нефтехимическом заводе в городе Азершехр и Кередж, провинция Альборз.

СМИ сообщают, что ночью были атакованы следующие военные и стратегические объекты в Иране:

مصادر إعلامية إسرائيلية تتحدث عن عملية في الداخل الإيراني #العربية pic.twitter.com/ptAFdbZyWF — العربية (@AlArabiya) January 28, 2023

- Штаб-квартира «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР)

الدفاع الإيرانية تعترف بهجوم المسيرات على مصنع الذخيرة وتقول إن الدفاعات الجوية تصدت لها

#العربية pic.twitter.com/LPMaqvNnWC — العربية (@AlArabiya) January 28, 2023

- База спецназа КСИР «Аль Кудс»

- Центр производства боеприпасов и БПЛА

- Нефтеперерабатывающий завод

- Завод по производству оружия

- Военная база в Хамадане

- Военная база в Кередже.

Al Arabia заявляет, что Израиль начал военную операцию в Иране.

Официального сообщения от властей Израиля на эту тему не было.

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