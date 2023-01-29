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Видеофакт: Протестующие в Иране радуются атакам на военные объекты

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  • 29.01.2023, 10:44
  • 2,336
Видеофакт: Протестующие в Иране радуются атакам на военные объекты

В Тегеране люди скандируют «Смерть диктатору!».

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью на стратегических предприятиях и военных объектах Ирана прогремели мощные взрывы. Иранские СМИ сообщают о массированной атаке беспилотников по всей стране.

На фоне ночных ударов протестующие в Иране снова вышли на улицы. Они радуются атакам на военные объекты.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Протестующие скандируют «Смерть диктатору, смерть Хаменеи». Эти же фразы кричат из окон жители Тегерана.

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