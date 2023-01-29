«Мэр» Минска внезапно улетел в Зимбабве 6 29.01.2023, 14:19

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Владимир Кухарев

Лукашисты покидают Беларусь.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев направился в Зимбабве с «рабочим визитом».

Он примет участие в «визите» Александра Лукашенко в эту африканскую страну, сообщает агентство «Минск-Новости».

Там Кухарев посетит II белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, а также личные переговоры Лукашенко и президента Зимбабве Мнангагва.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко 25 января внезапно решил улететь в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве.

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