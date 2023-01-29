Украинская IT-армия взломала архив «Газпрома» 3 29.01.2023, 17:37

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Получен доступ к тысячам файлов.

Украинская киберармия атаковала российскую группу компаний ООО «Газпром». Хакеры получили доступ к информации об одном из крупнейших газовых месторождений россиян.

Об этом сообщает Telegram IT Army of Ukraine.

Известно, что хакеры сломали архив объемом в 1.5 Гб и получили доступ к 6000 файлов. В них содержится информация об испытаниях и бурениях на Ковыктинской скважине в Иркутской области. Она считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ.

«IT-армией Украины получен доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя госбюджета, а соответственно главного спонсора терроризма и вторжения в Украину - ООО «Газпром». Архив вместимостью 1.5 Гб содержит более 6 тыс. файлов группы компаний «Газпром» по финансово-хозяйственной деятельности , а именно отчеты об испытаниях и бурениях, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине (Иркутская обл), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ», - сказано в сообщении.

Напомним, IT-армия Украины — это сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В ее состав входят более 200 тысяч волонтеров-специалистов — как украинских, так и иностранных.

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