Наступление из Беларуси: американский разведчик раскрыл планы Путина по войне в Украине 3.01.2023, 8:23

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фото: getty images

Главу Кремля ждет три удара.

Бывший разведчик США Дэвид Лонг предположил, как будут развиваться военные события в Украине в ближайшее время.

Опытный американский военный рассказал о вероятности повторного наступления на Украину севера, сообщив, что причина кроется не в сумасшествии Путина, а в безысходности его ситуации.

Дэвид Лонг убежден, что в РФ будут проводить одну мобилизацию за другой до тех пор, пока россияне не начнут открыто возмущаться. При этом главу Кремля ждут три удара.

Интервью Дэвида Лонга для телеканала «Прямий» можно посмотреть на YouTube.

Бывший разведчик Военно-воздушных сил США объяснил, по какой причине Путин может решиться на повторное наступление на Украину с территории Беларуси: «Это простая попытка самосохранения. Он понимает, что, если будет безуспешно в Украине надолго, это угрожает его власти и его жизни, поэтому, я считаю, он посылает новых мобилизованных на Север и, как только эти войска закончат тренировку, вызовет еще одну волну мобилизации на тренировку. Мне кажется, он хочет волну за волной, пока народ терпит».

Американский разведчик по вопросу поставок военной помощи от западных партнеров сообщил, что кардинально ситуация не изменится и быстрее, чем сейчас, предоставлять оружие не будут.

«Надеемся, что дадут когда-то истребители, но наш президент очень медленно принимает насчет этого решение. В принципе, это от него зависит», - уверенно заявил Дэвид Лонг.

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