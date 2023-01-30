В Украине дали 10 лет тюрьмы белорусу, который воевал на стороне РФ в частной армии 1 30.01.2023, 16:55

Украинцы задержали его вместе с пулеметом.

На войну в Украину Максим Зезюльчик попал через три дня после учений на полигоне «Тригуляй» в Тамбовской области России. Пулемет, с которым его задержали украинцы, передадут в криминалистический центр, передает «Радыё Свабода».

В сентябре прошлого года Зезюльчика взяли в плен украинские военные при освобождении от российских оккупантов Лиманского района Донецкой области. Позже его осудили на 10 лет лишения свободы — максимальный срок, предусмотренный по предъявленным ему обвинениям в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях (ч. 4 статьи 447 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, согласно приговору, Максим Зезюльчик должен компенсировать 1 372 гривны (почти 35 долларов в эквиваленте — Прим.), которые потребовались на оплату труда эксперта при приведении судебных экспертиз.

Согласно украинскому законодательству, Максим Зезюльчик может обжаловать это решение до 18 февраля. На судебном заседании он заявил, что признает свою вину и сожалеет о своих противоправных поступках.

Максим Зезюльчик родился в Руденске Пуховичского района Минской области. Служил в подразделении «Ветераны» пулеметчиком-ретранслятором с 21 июля. До 25 августа находился на позициях сил России в оккупированном городе Изюм Харьковской области.

Батальон «Ветераны» — подразделение частной военной компании «Редут», которая сначала не участвовала в боевых действиях, а выполняла функцию охраны объектов.

Максим Зезюльчик участвовал в боях возле Краснополья в Донецкой области. Во время боев за позиции в лесополосе Дубы 30 июля он был ранен и до 25 августа лечился на базе постоянной дислокации «Редута» в Изюме Харьковской области.

25 августа в составе батальона «Ветераны» его перебросили на позиции возле Сватово в Луганской области, где шли наиболее ожесточенные бои. Позже россияне перебросили этот подраздел в Лиманский район Донецкой области.

В конце концов 19 сентября Максим Зезюльчик попал в плен к украинским военным.

Украинцы взяли его в плен вместе с пулеметом. Согласно судебному решению, оружие передадут Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД Украины в коллекцию оружия и использования в экспертной и научной деятельности.

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