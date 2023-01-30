Лукашенко в Зимбабве надели на шею венок из искусственных цветов

Лукашенко в Зимбабве надели на шею венок из искусственных цветов29
- 30.01.2023, 19:23
- 15,614
Президент Зимбабве, похоже, не хотел встречаться с диктатором.
Александр Лукашенко с официальным визитом 30 января прибыл в Зимбабве.
В частности, около 16.00 часов по минскому времени самолет Лукашенко приземлился в аэропорту столицы Зимбабве — Хараре. Белорусского узурпатора встречал глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Лукашенко надели на шею венок из искусственных цветов.
Президент Зимбабве, похоже, не хотел встречаться с диктатором. Судя по сказанной Лукашенко фразе, Эммерсон Мнангагва избегал контактов с белорусским диктатором.
— Ты думал, я тебя не найду? - сказал Лукашенко зимбабвийскому президенту.
Как сообщал Charter97.org, СМИ Зимбабве пишут о скандалах, связанных с Лукашенко.