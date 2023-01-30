Главком вооруженных сил Литвы: Россияне готовятся к следующей волне наступления 1 30.01.2023, 19:33

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Вальдемарас Рупшис

Украине необходимы ресурсы.

На данном этапе у России достаточно ресурсов для ведения боевых действий, а НАТО должен обеспечить Украину в условиях войны такого характера, считает командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Об этом он заявил в интервью Guildhall.

«Россия действительно перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение играют материальное обеспечение и логистика. Сегодня это обеспечение [для Украины] во многом зависит от поддержки Запада», – сказал Рупшис.

По его оценкам, страны НАТО – партнеры Украины – осознали, что война будет продолжаться долго и необходимо продолжать поддерживать и обеспечивать Украину.

«Особенно после российской мобилизации – сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава», – заявил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что если эта война продлится долго, то все зависит от ресурсов.

«Какие ресурсы у России, мы видим. Есть внутренние ресурсы, и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других государств, вероятно, также из Китая. Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации», – подытожил командующий вооруженными силами Литвы.

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