Российский морпех о боях под Угледаром: Получаем и отступаем, техники и людей потеряли много 1 30.01.2023, 21:19

4,936

Тупиковая для оккупантов ситуация при штурме повторяется на протяжении трех последних суток.

Появляется новая информация о тяжелейших потерях российской армии под Угледаром (Донецкая область), который оккупанты пытаются штурмовать на протяжении нескольких последних суток. Российское издание «Медиазона» выяснило у российских военных, что ВС РФ гибнут сотнями без существенных продвижений, однако, несмотря на потери, командование бросает в бой все новые подразделения.

«Медиазона» отмечает, что на условиях анонимности поговорила с контрактником морской пехоты из 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота, который сообщил подробности происходящего в составе российских подразделений.

Согласно его информации, россияне несут тяжелейшие потери и безуспешно пытаются закрепиться на окраинах города.

«Сейчас командование планирует обратно штурм дач, потому что мы только туда пытаемся заходить, получаем и уходим, и так уже 3 дня. Техники потеряли много, но нам выдают новую и обратно отправляют на дачи. Людей за три дня погибло минимум 200-230. Люди не хотят воевать, но все уже везде, где только могли, заявили, что бои идут в Угледаре, поэтому будем брать любой ценой, нам так сказали», — рассказал он.

При этом каждый раз штурм заканчивается провалом, вынуждая россиян отступать. Тупиковая для оккупантов ситуация повторяется на протяжении трех последних суток. Также сообщается о больших потерях техники и про отказ оккупантов идти в наступление.

Собеседник издания отмечает высокие потери среди российских «мобиков» в его подразделении, однако их бросают в бой, не считаясь с количеством погибших.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».