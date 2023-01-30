В Бундестаге может появиться координатор по контактам с демократической оппозицией Беларуси 2 30.01.2023, 21:40

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Предложение об учреждении должности поступило от депутата оппозиционной партии ХДС.

В Бундестаге предложили учредить должность координатора по контактам с демократической оппозицией Беларуси и России. Предложение поступило от депутата оппозиционной партии ХДС Кнута Абрахама.

Во время дебатов по Беларуси он напомнил, что в Бундестаге был координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства», но после прихода к власти нового правительства она остается незанятой, сообщает «DW Беларусь».

«Я предлагаю, чтобы вместо нынешнего KO-RUS, как он называется на официальном языке, был назначен KO-OST, координатор по восточным отношениям. Основная задача: контакты с демократической оппозицией в Беларуси и России», – заявил Абрахам.

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