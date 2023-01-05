Лукашенко ждет судьба военных преступников 3 5.01.2023, 11:11

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фото: getty images

Польский адвокат рассказал, как будут судить приспешников диктатора.

В Польше одним из адвокатов потерпевших выступает Томаш Вилиньский. «Салідарнасць» поговорила с ним об этих делах и его отношении к Беларуси и белорусам.

— Один из моих клиентов — польский журналист Кацпер Синицкий. Во Фрунзенском РУВД Минска его избили с пристрастием только за то, что он поляк: «Вы, поляки, приехали нам тут страну рушить. Чё вы сюда прете?» — говорили ему. С задержанными в этом РУВД обращались хуже, чем с животными. Их пытали несколько часов подряд, — делится Томаш Вилиньский.

В нескольких странах в рамках механизма универсальной юрисдикции возбуждены уголовные дела в отношении белорусских властей и силовиков, нарушивших законы после событий 2020 года.

— Я веду несколько уголовных расследований преступлений, совершенных администрацией Лукашенко, — говорит Вилиньский. — В рамках универсальной юрисдикции могут рассматриваться дела, когда речь идет о преступлениях против человечности: геноциде, массовых избиениях, пытках, международном терроризме.

В настоящее время я участвую в десятке таких процессов в Польше и двух за рубежом. В общей сложности, только у нас возбуждено несколько десятков таких дел, еще большее количество находится в стадии возбуждения. В настоящее время в Литве также ведется несколько разбирательств, о которых мне известно. Понятно, что данные судебные разбирательства покрыты тайной следствия.

Перед Новым годом я подал в прокуратуру еще один запрос о предоставлении доказательств и процессуальное заявление с указанием точных данных и изображений еще около десятка лиц, совершавших истязания людей, пытки, избиения, изнасилования и т.д.

Эти процессы, конечно, займут много времени, но я уверен, что виновные будут наказаны, все, включая Александра Лукашенко, который возглавляет организованную вооруженную преступную группировку.

— В процессе следствия вам приходится как-то взаимодействовать с белорусской стороной?

— Да, белорусская сторона не отвечает на наши запросы, ссылаясь на то, что она не разглашает документы по этим делам. Следственные органы не хотят сотрудничать, но это нас не удивляет.

— Кто ваши клиенты?

— Моими клиентами являются в основном граждане Беларуси, но, конечно, я также представляю поляков, которые пострадали от режима Лукашенко. Один из моих клиентов — журналист Кацпер Синицкий, прошедший все круги ада в первые дни протестов.

Некоторые мои клиенты были ранены, получили увечья и даже остались инвалидами.

Также я представляю интересы ряда белорусских оппозиционеров, которые активно борются с режимом.

— Вы сказали, что накануне подали в прокуратуру еще один запрос о предоставлении доказательств и процессуальное заявление с указанием точных данных и изображений около десятка лиц, совершивших истязания людей.

Как удается устанавливать причастных к преступлениям? Ведь они не представляются жертвам и часто даже скрывают лица.

— Я не могу говорить о деталях того, как собираются доказательства. Но есть очень много людей, способных опознать преступников. Можно получить официальную информацию об изданных приказах, составе подразделений, участии конкретных офицеров в операциях.

Также на белорусской стороне есть люди, которые помогают выявлять лиц, совершивших преступления. Среди таких в том числе есть даже те, кто работают с ними! Но они тоже хотят изменений политической системы в Беларуси и осуждения преступников.

— Вы следили за событиями в Беларуси в 2020 году? Что вас связывает с нашей страной? И почему вы взялись представлять жертв белорусского режима?

— Я следил за событиями августа 2020 года и практически сразу занялся делами о задержании. Уже 14 августа 2020-го подал первое заявление о совершенных преступлениях. Я являюсь барристером, могу заниматься вопросами международного публичного и уголовного права, поэтому занимаюсь делами универсальной юрисдикции. Это естественно для моей квалификации.

Кроме того, с белорусами меня связывают личные отношения, у меня много друзей и коллег в Беларуси. Я знаю много ваших спортсменов, мы даже вместе ездили на чемпионаты.

— Каким вы видите дальнейшее развитие событий в нашей стране, в том числе в связи с войной в Украине? Как будет продолжаться следствие по возбужденным делам?

— Война в Украине замедлила ход разбирательств, но это не означает, что дела не рассматриваются. Наоборот, предоставление белорусской территории для нападения на Украину является, по меньшей мере, пособничеством, не говоря уже о соучастии в преступлениях.

Я считаю, что военных командиров должен судить международный трибунал где-нибудь в Ялте, Одессе или Киеве. Александра Лукашенко ждет такое же будущее, как и остальных преступников. Есть только одна причина, которая может избавить его от суда или трибунала — смерть.

Но судить будут не только правителя Беларуси. Также и, прежде всего, всю его администрацию, включая высших чиновников, министров, силовиков и, как я уже говорил, военных командиров.

Понятно, что они будут пытаться скрываться, как-то избежать наказания. Но Радован Караджич, Йович Станишич, Франко Симатович, Слободан Милошевич — они тоже хотели избежать трибунала.

— Много белорусов сегодня устали от борьбы, разочаровались, замкнулись в себе. Что бы вы им сказали?

— Разочароваться и успокоиться — самая худшая ситуация. Но сдаваться нельзя. Ситуация в Беларуси напоминает Польшу начала 1980-х годов и деятельность движения «Солидарность».

Беларусь — женского рода, и, мне кажется, именно женщины изменят Беларусь. Я верю в свободную Беларусь и в то, что виновные в преступлениях будут осуждены в международных судах.

— Кто из белорусских женщин вас поразил?

— Лидеры вашей оппозиции, а также все женщины, которые не боялись и не боятся протестовать и бороться против режима Лукашенко.

Польша, Литва, Беларусь и Украина имеют общую историю. Мы — одна семья, за которую должны бороться вместе.

У вас есть сильная оппозиция на Западе. Они способны осуществить смену власти в Беларуси и вернуть страну белорусскому народу. Их нужно поддержать, нужно собрать доказательства всех преступлений, совершенных режимом, и показать всему миру, что Беларусь — страна надежды и перемен.

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