Лукашенко тайно принял «закон» об изъятии имущества у белорусов 14 6.01.2023, 8:13

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фото: getty images

«Закон» опубликовали сегодня ночью.

В Беларуси появился закон «Об изъятии имущества». Принимали его тайно. В ночь на 6 января он был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Портал zerkalo.io коротко рассказал, кого он может коснуться, какое имущество будут изымать и как.

Отмечается, что закон принят «с учетом необходимости неотложного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Республики Беларусь в режиме специальных ограничительных мер» и направлен на «обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, ее экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских юридических и (или) физических лиц, интересов общества и государства».

Там также указано, что изъятие происходит «по мотивам общественной необходимости».

Кого коснется этот закон

В первую очередь — иностранных государств, но не только их. Если коротко — то всех, кто совершил «недружественные действия» или натолкнул иностранные государства на такие действия по отношению к Беларуси. Это касается и физических и юридических лиц, место регистрации при этом значения не имеет, а именно:

«аффилированные лица — юридические и (или) физические лица, прямо и (или) косвенно (через иных юридических и (или) физических лиц) определившие решение о совершении недружественных действий либо оказавшие влияние на принятие такого решения иностранными государствами <…> а также юридические и (или) физические лица, зависящие от решений лиц из таких государств и включенные в перечень, определенный Советом Министров Республики Беларусь»;

«лица из иностранных государств, совершающих недружественные действия, — иностранные лица, связанные с иностранными государствами <…> совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц <…> и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности».

При этом в законе не указано, какие именно действия подпадают под понятие «недружественных» и как определить, находится ли лицо «под контролем иностранных лиц».

Но отмечается, что изъятие имущества будет происходить «исключительно в качестве ответной меры при совершении в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий».

Какой механизм изъятия имущества

Указано, что основанием для изъятия объектов права собственности является «совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц

недружественных действий».

Решение о необходимости изъятия принимается правительством. После этого Государственный комитет по имуществу должен обратиться в экономический суд города Минска с заявлением.

Суд в течение месяца должен рассмотреть такое заявление. Его решение можно будет обжаловать в «установленном законом порядке».

«Изъятые объекты права собственности, в отношении которых не требуются

регистрация и (или) учет, переходят в собственность Республики Беларусь со дня

принятия решения суда», — говорится в законе.

А например, деньги — сразу в республиканский бюджет.

Какое имущество могут изъять

Кажется, любое.

В законе перечислены денежные средства, акции, облигации, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства и «иные объекты права собственности».

Когда закон вступит в силу?

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Но правительству дали полгода, чтобы принять меры по его реализации.

Отметим, что этот законопроект был принят «палатой представителей» и «советом республики» 21 декабря 2022 года. При этом пресс-службы нижней и верхней «палаты парламента», как и госСМИ, о нем не сообщали.

Не упоминала о нем и пресс-служба Лукашенко, которая старательно анонсирует подписание им каких-либо указов или законопроектов.

Законопроект также не был опубликован в специальной базе на Национальном правовом интернет-портале, куда рано или поздно попадают все проекты законов.

Документ, который после подписи Лукашенко и его официального опубликования получил статус закона, появился на Национальном правовом интернет-портале в ночь на 6 декабря.

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